«Лацио» и Педро продлили контракт до 2026 года. 37-летний испанец забил 10 голов в 30 матчах Серии А
«Лацио» продлил контракт с атакующим полузащитником Педро.
Римляне и 37-летний испанец заключили соглашение до лета 2026 года.
В сезоне-2024/25 Педро забил 10 голов в 30 матчах Серии А и разделил первое место в команде с форвардом Валентином Кастельяносом.
Подробная статистика воспитанника «Барселоны», забившего за «орлов» с 2021 года 34 гола в 176 матчах, доступна здесь.
Изображение: x.com/OfficialSSLazio
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Лацио»
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