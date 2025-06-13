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Кировский «Машиностроитель» представил новую форму, забросив ее в грузовик во время погони: «Никаких скучных презентаций, подиумов и речей – мы делаем все по-своему»

«Машиностроитель» оригинально представил новую форму.

Клуб из Кирова, выступающий в Третьей лиге, анонсировал экипировку с помощью видео, в котором инсценировал погоню за грузовиком. В нем человек бежит за машиной и забрасывает в нее несколько пакетов, из одного из которых достают специальную футболку.

В телеграм-канале «Машиностроителя» видео сопроводили описанием: «Никаких скучных презентаций. Никаких подиумов и речей. Мы делаем все по-своему. Новая форма – больше чем ткань. Мы не просим внимания. Мы его забираем, с шумом, эмоциями и боевым настроем!»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25541 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал «Машиностроителя»
ахахаха
Машиностроитель
игровая форма
logoстиль
logoпремьер-лига Россия
третий дивизион
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