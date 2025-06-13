Кировский «Машиностроитель» представил новую форму, забросив ее в грузовик во время погони: «Никаких скучных презентаций, подиумов и речей – мы делаем все по-своему»

«Машиностроитель» оригинально представил новую форму.

Клуб из Кирова, выступающий в Третьей лиге, анонсировал экипировку с помощью видео, в котором инсценировал погоню за грузовиком. В нем человек бежит за машиной и забрасывает в нее несколько пакетов, из одного из которых достают специальную футболку.

В телеграм-канале «Машиностроителя» видео сопроводили описанием: «Никаких скучных презентаций. Никаких подиумов и речей. Мы делаем все по-своему. Новая форма – больше чем ткань. Мы не просим внимания. Мы его забираем, с шумом, эмоциями и боевым настроем!»