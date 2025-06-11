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«Фламенго» хочет за Жерсона 25 млн евро отступных и штраф за разрыв контракта в 6 млн. «Зенит» против (Жулио Мигел Нето)

«Фламенго» хочет получить за Жерсона штраф за разрыв контракта и сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, а 28-летний хавбек будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга будет платить бразильцу по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе, ему также предоставят жилье и машину.

Как сообщает Жулио Мигел Нето, вчера в Сан-Паулу состоялась встреча агентов Жерсона, а затем прошла видеоконференция с представителями «Зенита». 

«Фламенго» сообщил «Зениту» о желании получить, помимо отступных в 25 млн евро, штраф за разрыв контракта Жерсона – это 40 миллионов реалов или 6,3 млн евро. Юристы клуба из Санкт-Петербурга дали понять и бразильским коллегам, и агентам игрока, что «Зенит» не пойдет на это.

Жерсон провел за «Фламенго» 250 матчей, забил 18 голов, сделал 34 результативные передачи и получил 40 желтых карточек. Подробная статистика выступлений бразильца – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Жулио Мигела Нето в X
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