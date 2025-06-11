Тео Эрнандес согласился перейти в «Атлетико». Мадридцы предлагают менее 20 млн евро за защитника, «Милан» хочет больше

Тео Эрнандес хочет перейти в «Атлетико».

27-летний защитник дал согласие на переход в мадридский клуб в надежде, что «Атлетико » и «Милан» достигнут договоренности о стоимости трансфера, сообщает журналист Маттео Моретто.

Испанцы предлагают «россонери» менее 20 миллионов евро с учетом бонусов. «Милан » хочет получить более крупную сумму – «Аль-Хилаль» был готов заплатить за Эрнандеса 30 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А Тео провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .