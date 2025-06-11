Тео Эрнандес согласился перейти в «Атлетико». Мадридцы предлагают менее 20 млн евро за защитника, «Милан» хочет больше
Тео Эрнандес хочет перейти в «Атлетико».
27-летний защитник дал согласие на переход в мадридский клуб в надежде, что «Атлетико» и «Милан» достигнут договоренности о стоимости трансфера, сообщает журналист Маттео Моретто.
Испанцы предлагают «россонери» менее 20 миллионов евро с учетом бонусов. «Милан» хочет получить более крупную сумму – «Аль-Хилаль» был готов заплатить за Эрнандеса 30 млн евро.
В минувшем сезоне Серии А Тео провел 33 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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