«Унион» за 4 млн евро и бонусы подписал форварда Германии U20 и «Падерборна» Ансу

«Унион» подписал нападающего Ильяса Ансу.

20-летний футболист перешел из «Падерборна». Сумма сделки составила 4 млн евро и бонусы, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В сезоне-2024/25 Анса сыграл в 33 из 34 матчей клуба во второй Бундеслиге. На его счету 6 голов и 6 результативных передач.

С ноября 2023 года Ильяс провел 12 матчей за сборную Германии U20. В них он забил 5 голов.