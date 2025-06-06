«Унион» за 4 млн евро и бонусы подписал форварда Германии U20 и «Падерборна» Ансу
«Унион» подписал нападающего Ильяса Ансу.
20-летний футболист перешел из «Падерборна». Сумма сделки составила 4 млн евро и бонусы, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В сезоне-2024/25 Анса сыграл в 33 из 34 матчей клуба во второй Бундеслиге. На его счету 6 голов и 6 результативных передач.
С ноября 2023 года Ильяс провел 12 матчей за сборную Германии U20. В них он забил 5 голов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Униона»
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