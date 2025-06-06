Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции – 31 пас. Форвард «Реала» обошел Гризманна
Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.
Нападающий «Реала» забил гол с пенальти и отдал результативный пас в полуфинале Лиги наций против Испании (4:5).
Мбаппе сделал 31-й ассист в составе Франции за 89 игр и вышел на первое место по этому показателю. Он опередил форварда «Атлетико» Антуана Гризманна (30), уже завершившего карьеру в сборной.
Килиан также побил рекорд сборной Франции по голевым действиям – он набрал 80 (49+31) очков и обошел Тьерри Анри.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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