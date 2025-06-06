Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции – 31 пас. Форвард «Реала» обошел Гризманна

Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.

Нападающий «Реала » забил гол с пенальти и отдал результативный пас в полуфинале Лиги наций против Испании (4:5).

Мбаппе сделал 31-й ассист в составе Франции за 89 игр и вышел на первое место по этому показателю. Он опередил форварда «Атлетико » Антуана Гризманна (30), уже завершившего карьеру в сборной.

Килиан также побил рекорд сборной Франции по голевым действиям – он набрал 80 (49+31) очков и обошел Тьерри Анри.

5:4 – шикарный матч Испании и Франции! У Ямаля дубль, Шерки почти спас