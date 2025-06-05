40-летний Вагнер Лав перешел в «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона

Вагнер Лав стал игроком бразильского «Ретро».

40-летний нападающий присоединился к клубу из 3-го дивизиона Бразилии .

Стороны заключили контракт на один сезон.

Последним клубом экс-форварда ЦСКА был «Аваи » из бразильской Серии Б, за который он забил 2 гола в 17 матчах.

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