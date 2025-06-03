  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я здесь не ради вас». Энрике резко ответил журналистке, с которой у него плохие отношения со времен «Барселоны», после финала ЛЧ
16

«Я здесь не ради вас». Энрике резко ответил журналистке, с которой у него плохие отношения со времен «Барселоны», после финала ЛЧ

Луис Энрике выразил неприязнь по отношению к журналистке.

После победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0) главный тренер парижан выступил в эфире Movistar+. Он дал комментарий в присутствии Сусаны Гуаш, каталонской журналистки, с которой у него не лучшие отношения еще со времен его работы в «Барселоне».

«Я здесь ради Моники [Марканте]. Вы все это знаете. Ради тебя, Альваро [Бенито], – в чуть меньшей степени. Но едва ли ради вас», – сказал Энрике, обращаясь в конце к Гуаш.

Сусана сказала на это: «Время летит. Сколько уже времени прошло?» Энрике ответил: «Я не знаю. Я все так же молод. Не знаю, сколько времени прошло».

В конце интервью журналистка отметила, что тренер «всегда готов уколоть».

La Razon напоминает, что конфликт Энрике с Гуаш достиг пика перед матчем «Барселоны» против «Атлетико» в апреле 2016 года. Тренер грубо отвечал на все ее вопросы. Так, он сказал, что ее аналитика «поверхностна и не имеет ничего общего с профессиональной оценкой», а также заявил: «Вы говорите то, что хотите вы, я отвечаю то, что хочу я». На один из вопросов он и вовсе ответил: «Спросите Симеоне».

Как Луис Энрике троллит журналистов: мудрости о погоде, родах и ценах на стиральные машины

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1257 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Razon
logoЛуис Энрике
телевидение
logoЛа Лига
logoБарселона
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» упомянул Энрике и его умершую дочь, поздравляя «ПСЖ» с победой в ЛЧ. «Барселона» проигнорировала тренера, хотя поздравляла Гвардиолу в 2023-м и 2021-м
1042 июня, 18:57
Журналист Балаге об Энрике: «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» решили отказаться от него, Эмери советовал «Арсеналу» нанять его. Луис всегда вынашивал идею возглавил английский клуб»
152 июня, 11:49
Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»
222 июня, 05:58
Главные новости
«В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек Дуду о безопасности в России и Бразилии
39 секунд назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильмсу и Сане
210 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
2024 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
330 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
231 минуту назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1337 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
846 минут назад
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
4648 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
2650 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
34сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
2 минуты назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью в 4800 евро во время финала ЛЧ
13 минуты назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
6 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
315 минут назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
23 минуты назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
133 минуты назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
435 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
1сегодня, 09:52
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
сегодня, 09:51