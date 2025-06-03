«Я здесь не ради вас». Энрике резко ответил журналистке, с которой у него плохие отношения со времен «Барселоны», после финала ЛЧ

Луис Энрике выразил неприязнь по отношению к журналистке.

После победы «ПСЖ » в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0) главный тренер парижан выступил в эфире Movistar+. Он дал комментарий в присутствии Сусаны Гуаш, каталонской журналистки, с которой у него не лучшие отношения еще со времен его работы в «Барселоне».

«Я здесь ради Моники [Марканте]. Вы все это знаете. Ради тебя, Альваро [Бенито], – в чуть меньшей степени. Но едва ли ради вас», – сказал Энрике, обращаясь в конце к Гуаш.

Сусана сказала на это: «Время летит. Сколько уже времени прошло?» Энрике ответил: «Я не знаю. Я все так же молод. Не знаю, сколько времени прошло».

В конце интервью журналистка отметила, что тренер «всегда готов уколоть».

La Razon напоминает, что конфликт Энрике с Гуаш достиг пика перед матчем «Барселоны» против «Атлетико» в апреле 2016 года. Тренер грубо отвечал на все ее вопросы. Так, он сказал, что ее аналитика «поверхностна и не имеет ничего общего с профессиональной оценкой», а также заявил: «Вы говорите то, что хотите вы, я отвечаю то, что хочу я». На один из вопросов он и вовсе ответил: «Спросите Симеоне».

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