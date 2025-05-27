Гурцкая о «Динамо» Махачкала: «Ищут нового тренера, вели переговоры с несколькими кандидатами. Слышал про Адиева»

Тимур Гурцкая рассказал о возможной смене тренера «Динамо» Махачкала.

«Махачкала ищет нового тренера, они вели переговоры с несколькими кандидатами. Связано ли это с тем, что Биджиев больше хочет заниматься административной работой, а не ежедневными задачами?

Я слышал, что Адиев может быть тренером на следующий год. Слышал, что был еще какой-то кандидат», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.