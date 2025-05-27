Гурцкая о «Динамо» Махачкала: «Ищут нового тренера, вели переговоры с несколькими кандидатами. Слышал про Адиева»
Тимур Гурцкая рассказал о возможной смене тренера «Динамо» Махачкала.
«Махачкала ищет нового тренера, они вели переговоры с несколькими кандидатами. Связано ли это с тем, что Биджиев больше хочет заниматься административной работой, а не ежедневными задачами?
Я слышал, что Адиев может быть тренером на следующий год. Слышал, что был еще какой-то кандидат», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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