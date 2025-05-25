Мостовой считает Николича лучшим тренером сезона в РПЛ: «Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. По составу они уступают «Краснодару» и «Зениту»
Александр Мостовой назвал Марко Николича лучшим тренером сезона.
Чемпионом в Мир РПЛ стал «Краснодар». Серебро выиграл «Зенит», бронзу завоевал ЦСКА.
«Кто лучший тренер РПЛ сезона-2024/25? По-моему мнению, Марко Николич – лучший тренер РПЛ. Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. Армейцы сносят всех на своем пути, не проиграли в 2025 году ни одного матча.
Конечно же тренер, который поставил команде такую игру, является лучшим. Тем более, что по составу красно-синие уступают «Краснодару» и «Зениту», которые заняли первое и второе место по итогам сезона.
Если руководство московского клуба во время летнего трансферного окна подпишет одного-двух сильных игроков, то в следующем сезоне ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство», – сказал экс-игрок сборной России.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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