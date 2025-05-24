  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» получил пенальти в игре с «Ахматом» – Камилов рукой тянул Нино за футболку. Мостовой реализовал 11-метровый
Фото
30

«Зенит» получил пенальти в игре с «Ахматом» – Камилов рукой тянул Нино за футболку. Мостовой реализовал 11-метровый

В ворота «Ахмата» назначили пенальти в игре с «Зенитом».

На 22-й минуте Владислав Камилов рукой тянул Нино за футболку, бразилец упал. Эпизод изучили с помощью ВАР. Главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти. 

На 25-й минуте Андрей Мостовой реализовал 11-метровый удар.

Фото: кадр из трансляции «Матч! Страна»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41620 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Sports
logoЗенит
logoАхмат
logoСергей Сергеевич Иванов
logoВладислав Камилов
фото
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoНино
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо» и взял титул, «Зенит» разгромил «Ахмат», ЦСКА победил «Пари НН», «Спартак» забил 5 голов «Химкам»
2435вчера, 15:33
«Зенит» разгромил «Ахмат» – 3:0. У Мостового дубль с пенальти, Педро забил с паса Соболева
194вчера, 15:29
«Краснодар» взял золото! Развязка РПЛ: как это было
169вчера, 15:20
Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»
14вчера, 13:21
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 1:0 – Диалло забил, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
578 минут назадLive
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
713 минут назадLive
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
7934 минуты назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
7935 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8137 минут назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1739 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
31746 минут назадLive
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
749 минут назадФото
Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»
31сегодня, 15:42
Семак о поздравлении Мусаева: «Это спортивный дух, благодарить за соперничество – правильно. «Зенит» старался, но «Краснодар» оказался выше»
27сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев о поздравлении «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
1 минуту назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 1:1 – Салах сравнял, Гравенберх удален! Онлайн-трансляция
163 минуты назадLive
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
39 минут назадФото
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
713 минут назад
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
117 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
120 минут назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
626 минут назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
231 минуту назад
«Саутгемптон» – «Арсенал». 1:2 – Эдегор забил на 89-й. Онлайн-трансляция
234 минуты назадLive
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
351 минуту назад