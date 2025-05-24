«Зенит» получил пенальти в игре с «Ахматом» – Камилов рукой тянул Нино за футболку. Мостовой реализовал 11-метровый

В ворота «Ахмата» назначили пенальти в игре с «Зенитом».

На 22-й минуте Владислав Камилов рукой тянул Нино за футболку, бразилец упал. Эпизод изучили с помощью ВАР. Главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти. На 25-й минуте Андрей Мостовой реализовал 11-метровый удар. Фото: кадр из трансляции «Матч! Страна» Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.