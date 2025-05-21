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Аршавин о поездке в США: «Топ! Просто супер! Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете»

Андрей Аршавин назвал США другой планетой после поездки.

Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России побывал на матче НХЛ, в котором капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд лиги по голам. 

– Андрей, как прошла ваша поездка в США?

– Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу (Аршавин показал майку с числом 895 в честь рекорда Овечкина – Спортс).

Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.

– Что вас впечатлило в США больше всего?

– Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон – красивый город с широкими дорогами и Капитолием.

Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Аршавин.

Аршавин и Филатов ездили за Овечкиным: вот их впечатления из Америки

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
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