Аршавин о поездке в США: «Топ! Просто супер! Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете»
Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России побывал на матче НХЛ, в котором капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд лиги по голам.
– Андрей, как прошла ваша поездка в США?
– Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу (Аршавин показал майку с числом 895 в честь рекорда Овечкина – Спортс).
Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.
– Что вас впечатлило в США больше всего?
– Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон – красивый город с широкими дорогами и Капитолием.
Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Аршавин.
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