Моуринью о выборе состава: «Я каждый день хожу в ночные клубы, развлекаюсь, а потом подбрасываю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте»
Жозе Моуринью пошутил о том, как он выбирает стартовый состав.
Главному тренеру «Фенербахче» задали вопрос о том, почему он часто меняет стартовый состав команды в этом сезоне.
«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух. Те, что остаются на столе, играют [в старте]. Те, что падают на пол, попадают на скамейку запасных. Вот как я это делаю.
В течение недели я развлекаюсь. Я каждый день хожу в ночные клубы в Стамбуле, везде. А потом, когда приходит время выбирать состав, я бросаю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте. Все просто», – сказал Моуринью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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