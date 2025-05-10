Моуринью о выборе состава: «Я каждый день хожу в ночные клубы, развлекаюсь, а потом подбрасываю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте»

Жозе Моуринью пошутил о том, как он выбирает стартовый состав.

Главному тренеру «Фенербахче » задали вопрос о том, почему он часто меняет стартовый состав команды в этом сезоне.

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух. Те, что остаются на столе, играют [в старте]. Те, что падают на пол, попадают на скамейку запасных. Вот как я это делаю.

В течение недели я развлекаюсь. Я каждый день хожу в ночные клубы в Стамбуле, везде. А потом, когда приходит время выбирать состав, я бросаю монетки с лицами игроков. Те 11, которые остаются на столе, выходят в старте. Все просто», – сказал Моуринью .