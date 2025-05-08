«Мне ######, если не забью». Хавбек «Интера» Фраттези о мыслях перед победным голом «Барсе» на 99-й минуте
Фраттези рассказал о нецензурной мысли перед голом в матче «Интер» – «Барселона».
25-летний итальянец забил гол на 99-й минуте и принес победу миланцам по итогам экстра-таймов (4:3) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
– Ты мог все решить в этот момент в этой игре и в этом противостоянии. О чем ты думал?
– Я думал, что если я не забью, то мне ###### (конец), – сказал полузащитник «Интера» Давиде Фраттези в рамках интервью с Алессандро Дель Пьеро в эфире CBS Sports, отвечая на вопрос Тьерри Анри из студии.
После этого ответа Дель Пьеро, Анри и другие гости эфира рассмеялись, как и сам Давиде.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Reddit
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