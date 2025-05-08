«Мне ######, если не забью». Хавбек «Интера» Фраттези о мыслях перед победным голом «Барсе» на 99-й минуте

Фраттези рассказал о нецензурной мысли перед голом в матче «Интер» – «Барселона».

25-летний итальянец забил гол на 99-й минуте и принес победу миланцам по итогам экстра-таймов (4:3) в ответном полуфинале Лиги чемпионов .

– Ты мог все решить в этот момент в этой игре и в этом противостоянии. О чем ты думал?

– Я думал, что если я не забью, то мне ###### (конец), – сказал полузащитник «Интера » Давиде Фраттези в рамках интервью с Алессандро Дель Пьеро в эфире CBS Sports, отвечая на вопрос Тьерри Анри из студии.

После этого ответа Дель Пьеро, Анри и другие гости эфира рассмеялись, как и сам Давиде.