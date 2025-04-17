Морган спародировал Анчелотти, выложив фото с сигарой после вылета «Реала» от «Арсенала»: «Привет, Карло»

Пирс Морган потроллил Карло Анчелотти.

«Реал » под руководством Анчелотти вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу » в 1/4 финала (0:3, 1:2).

После игры телеведущий и болельщик лондонского клуба выложил фото с сигарой, спародировав итальянского специалиста.

«Привет, Карло », – написал Морган .

Ранее Анчелотти три раза делал фото с сигарами после завоевания трофеев с «Мадридом». Впервые такой снимок был сделан в 2022 году во время празднования победы в Ла Лиге . После чемпионства в 2024-м в «Реале» решили снова сделать такое фото. Анчелотти продолжил эту традицию после победы в Лиге чемпионов в 2024 году.

Фото: x.com/piersmorgan