Пеп Гвардиола: «Холанд пропустит от пяти до семи недель. К концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов, надеюсь»
24-летний форвард «Манчестер Сити» повредил левый голеностоп в матче с «Борнмутом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Англии.
Ожидалось, что норвежец пропустит почти весь оставшийся сезон, но будет готов к клубному ЧМ, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
– Иногда бывают такие годы, когда случаются подобные вещи. Это происходило весь сезон. Все могло бы быть иначе.
Со всеми травмами, которые у нас были в этом сезоне, мне очень жаль игроков и Эрлинга. Желаю ему успешно восстановиться и ввернуться на поле как можно скорее.
– Когда он может вернуться?
– Врачи сказали мне, что [потребуется] от пяти до семи недель. Надеюсь, к концу сезона и к клубному чемпионату мира он будет готов, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.
«Сити» потерял Холанда – кажется, до конца сезона. Что теперь делать Пепу?
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