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Пеп Гвардиола: «Холанд пропустит от пяти до семи недель. К концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов, надеюсь»

Пеп Гвардиола рассказал, что Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы.

24-летний форвард «Манчестер Сити» повредил левый голеностоп в матче с «Борнмутом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Англии.

Ожидалось, что норвежец пропустит почти весь оставшийся сезон, но будет готов к клубному ЧМ, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

– Иногда бывают такие годы, когда случаются подобные вещи. Это происходило весь сезон. Все могло бы быть иначе.

Со всеми травмами, которые у нас были в этом сезоне, мне очень жаль игроков и Эрлинга. Желаю ему успешно восстановиться и ввернуться на поле как можно скорее.

– Когда он может вернуться?

– Врачи сказали мне, что [потребуется] от пяти до семи недель. Надеюсь, к концу сезона и к клубному чемпионату мира он будет готов, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

«Сити» потерял Холанда – кажется, до конца сезона. Что теперь делать Пепу?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЭрлинг Холанд
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoМанчестер Сити
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