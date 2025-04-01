Пеп Гвардиола: «Холанд пропустит от пяти до семи недель. К концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов, надеюсь»

Пеп Гвардиола рассказал, что Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы.

24-летний форвард «Манчестер Сити » повредил левый голеностоп в матче с «Борнмутом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Англии.

Ожидалось, что норвежец пропустит почти весь оставшийся сезон , но будет готов к клубному ЧМ, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

– Иногда бывают такие годы, когда случаются подобные вещи. Это происходило весь сезон. Все могло бы быть иначе.

Со всеми травмами, которые у нас были в этом сезоне, мне очень жаль игроков и Эрлинга . Желаю ему успешно восстановиться и ввернуться на поле как можно скорее.

– Когда он может вернуться?

– Врачи сказали мне, что [потребуется] от пяти до семи недель. Надеюсь, к концу сезона и к клубному чемпионату мира он будет готов, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола .

«Сити» потерял Холанда – кажется, до конца сезона. Что теперь делать Пепу?