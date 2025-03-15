Принц Уильям о матчах «Виллы» по ТВ: «Не пью пиво, когда я с детьми. У меня есть суеверие – где надо сидеть, если все идет не слишком хорошо, я перемещаюсь по дому и передвигаю детей на удачу»
Принц Уэльский рассказал, как смотрит матчи «Астон Виллы» дома.
«Когда я дома один с детьми, я, вероятнее всего, не выпиваю пинту [пива] перед матчем, но у меня есть свои суеверия, например, относительно того, где я должен сидеть, когда смотрю [игру по ТВ].
Когда дела у нашей команды идут не слишком хорошо, я начинаю быстро перемещаться по дому, расставляю детей по другим местам в надежде на то, что это принесет нам удачу и изменит ситуацию», – рассказал принц Уильям, наследник британского престола и патрон Футбольной ассоциации Англии (FA).
Напомним, что у Уильяма и Кэтрин трое детей – Джордж Александр Луи (2013 года рождения), Шарлотта Елизавета Диана (2015) и Луи Артур Чарльз (2018).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
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