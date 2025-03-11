Петржела о Венделе: «Красная карточка должна быть отменена – это единственное правильное решение. Его оскорбляли ни за что! Расовые оскорбления неприемлемы!»
Властимил Петржела считает, что дисквалификацию Вендела нужно отменить.
Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Красная карточка Вендела должна быть отменена – я в этом уверен, это единственное правильное решение в этой ситуации. Его оскорбляли ни за что! Такое поведение фанатов нужно пресекать. Расовые оскорбления неприемлемы!
Вендел показал средний палец фанатам? Это лишь повод для обсуждений, я полностью поддерживаю бразильца в данной ситуации», – сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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