Петржела о Венделе: «Красная карточка должна быть отменена – это единственное правильное решение. Его оскорбляли ни за что! Расовые оскорбления неприемлемы!»

Властимил Петржела считает, что дисквалификацию Вендела нужно отменить.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Красная карточка Вендела должна быть отменена – я в этом уверен, это единственное правильное решение в этой ситуации. Его оскорбляли ни за что! Такое поведение фанатов нужно пресекать. Расовые оскорбления неприемлемы!

Вендел показал средний палец фанатам? Это лишь повод для обсуждений, я полностью поддерживаю бразильца в данной ситуации», – сказал бывший тренер «Зенита».