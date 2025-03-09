Палмер не забил пенальти «Лестеру» – Хермансен отбил удар. Хавбек «Челси» впервые в карьере не реализовал одиннадцатиметровый
Коул Палмер не забил пенальти «Лестеру».
«Челси» принимает «Лестер» (0:0, первый тайм) в 28-м туре АПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 20-й минуте матча Джейдон Санчо заработал пенальти в пользу лондонцев после наступа от защитника Виктора Кристиансена.
На 21-й минуте Палмер подошел к точке для исполнения одиннадцатиметрового удара. Вратарь Мадс Хермансен сумел смутить Коула, заставив переставить мяч перед ударом. В итоге голкипер дотянулся и отразил удар в левый от себя угол.
Стоит отметить, что это первый нереализованный пенальти в карьере Палмера. До этого он забил все из исполненных 17 ударов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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