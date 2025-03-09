Палмер не забил пенальти «Лестеру» – Хермансен отбил удар. Хавбек «Челси» впервые в карьере не реализовал одиннадцатиметровый

Коул Палмер не забил пенальти «Лестеру».

«Челси » принимает «Лестер » (0:0, первый тайм) в 28-м туре АПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 20-й минуте матча Джейдон Санчо заработал пенальти в пользу лондонцев после наступа от защитника Виктора Кристиансена .

На 21-й минуте Палмер подошел к точке для исполнения одиннадцатиметрового удара. Вратарь Мадс Хермансен сумел смутить Коула, заставив переставить мяч перед ударом. В итоге голкипер дотянулся и отразил удар в левый от себя угол.

Стоит отметить, что это первый нереализованный пенальти в карьере Палмера. До этого он забил все из исполненных 17 ударов.