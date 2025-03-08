Защитник «Монако» Керер об 1:1 с «Тулузой»: «Пропущенный гол на последних минутах — это разочарование.Три очка были у нас в кармане»

Тило Керер недоволен ничьей «Монако» с «Тулузой» (1:1) в Лиге 1.

«Тулуза » сравняла счет на 91-й минуте.

– Мы достаточно долго вели в счете и владели инициативой, к сожалению, нам не удалось забить ни второй, ни третий мяч, чтобы создать более серьезный задел в счете.

Во втором тайме было слишком много потерь, к тому же темп игры спал. Очевидно, что пропущенный мяч на последних минутах игры — это разочарование.

- Как объяснить то, что игра вашей команды в первом тайме разительно отличалась от того, что вы показали на поле после перерыва

– После перерыва мы отошли немного ближе к своей штрафной, к этому добавились эпизоды, в ходе которых мы, не испытывая особого давления со стороны соперника, подарили ему несколько мячей.

Во втором тайме игроки «Тулузы» чаще оказывались с мячом и стали действовать первым номером, а мы отошли ближе к своим воротам. Тем не менее мы продолжали контролировать ход встречи. Пропускать таким образом в концовке матча — это просто непозволительно.

- Можно ли сказать, что сегодня вы скорее потеряли два очка, чем набрали одно?

– Три очка были у нас в кармане. У нас были шансы увеличить разрыв в счете, а сама встреча проходила под нашу диктовку. К сожалению, в концовке соперник сумел отыграться. Мы очень расстроены, что не удалось добиться победы в этом матче, – сказал защитник «Монако ».