Пресс-секретарь Консейсау разослал журналистам информацию о недовольстве тренера игроками и клубом. После опровержения Сержиу Эмпиш уволился

Пресс-секретарь Сержиу Консейсау уволился после скандала.

Вчера Франсишку Эмпиш, пресс-секретарь тренера «Милана», отправил журналистам несколько сообщений, в которых говорилось о недовольстве Консейсау базой клуба, качеством подготовки команды при прошлом тренере Паулу Фонсеке , недостаточной сосредоточенностью некоторых игроков и отсутствием поддержки со стороны руководства.

Консейсау оперативно опроверг информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Сегодня Эмпиш извинился перед Консейсау и «Миланом » и объявил об увольнении.

«Опубликованная информация содержит несколько ошибок и неточностей, в частности, касающихся отношений между членами команды, тренерами и руководством «Милана». Они не отражают истинную суть фактов, это скорее слухи и предположения без какой-либо фактической основы.

Ни один из пунктов не был подтвержден Консейсау . За допущенную ошибку и нанесенный ущерб репутации я немедленно ухожу в отставку с должности пресс-секретаря», – сообщил Эмпиш.

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