Пресс-секретарь Консейсау разослал журналистам информацию о недовольстве тренера игроками и клубом. После опровержения Сержиу Эмпиш уволился
Вчера Франсишку Эмпиш, пресс-секретарь тренера «Милана», отправил журналистам несколько сообщений, в которых говорилось о недовольстве Консейсау базой клуба, качеством подготовки команды при прошлом тренере Паулу Фонсеке, недостаточной сосредоточенностью некоторых игроков и отсутствием поддержки со стороны руководства.
Консейсау оперативно опроверг информацию, заявив, что она не соответствует действительности.
Сегодня Эмпиш извинился перед Консейсау и «Миланом» и объявил об увольнении.
«Опубликованная информация содержит несколько ошибок и неточностей, в частности, касающихся отношений между членами команды, тренерами и руководством «Милана». Они не отражают истинную суть фактов, это скорее слухи и предположения без какой-либо фактической основы.
Ни один из пунктов не был подтвержден Консейсау. За допущенную ошибку и нанесенный ущерб репутации я немедленно ухожу в отставку с должности пресс-секретаря», – сообщил Эмпиш.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий