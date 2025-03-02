Фанаты «Бетиса» называли Винисиуса дураком после желтой. Вингер «Реала» на пальцах показывал счет 1:0, когда «Мадрид» был впереди
Винисиуса оскорбляли во время матча Ла Лиги «Бетис» – «Реал» (2:1).
В конце игры 26-го тура Ла Лиги вингер «Реала» получил желтую карточку за жалобы на действия главного арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, что возмутило игрока.
После желтой карточки болельщики «Бетиса» начали скандировать «дурак, дурак» в адрес Винисиуса.
As пишет, что атмосфера на стадионе накалилась после жеста бразильца. В первом тайме при счете 1:0 Винисиус на пальцах показывал счет.
Фанаты «Барсы» скандировали «Мадридисты – сукины дети!», «Винисиус, какой ты дурак!» и «На ### «ПСЖ» и Дембеле» перед матчем с «Атлетико»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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