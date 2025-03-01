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Роналду рекомендовали не ехать в Тегеран на матч с «Эстеглялем». «Аль-Наср» попросил перенести игру в другую страну – иранцы отказали

Криштиану Роналду рекомендовали не ехать на матч в Иран.

«Аль-Наср» встретится с «Эстеглялем» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Первый матч пройдет в Тегеране 3 марта.

Саудовцы направили официальное письмо в иранский клуб с просьбой провести эту игру в третьей стране. Эту информацию подтвердили президент Федерация футбола Ирана Мехди Тадж и гендиректор «Эстегляля» Али Назари Джуйбари.

Последний сообщил, что служба, отвечающая за безопасность Роналду, посоветовала игроку не ехать в Тегеран, поскольку во время его предыдущего визита в Иран возникли беспорядки из-за большого скопления людей, которые хотели увидеть португальца.

«Эстегляль» отказался переносить матч в другую страну и напомнил о своем законном праве провести игру на собственном стадионе. В СМИ появилась информация, что Роналду может отказаться от поездки на эту встречу.

Близкий к «Аль-Насру» журналист Абдулазиз Аль-Осими написал: «Даст бог, легенда будет сопровождать свою команду в этой поездке».

Али Назари Джуйбари добавил, что визы были выданы для всех игроков гостей, но он пока не знает, кто из них приедет.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Varzesh3
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