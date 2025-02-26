Акинфеев о завершении карьеры: «Рано говорить, не думаю об этом. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы»
Игорь Акинфеев пока что не думает о завершении игровой карьеры.
Голкиперу ЦСКА 38 лет, он выступает за клуб с 2003 года. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.
– Задумывались ли вы о завершении карьеры, о тренерской деятельности?
– Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы, – сказал Акинфеев.
Игорь Акинфеев: «Уеду на рыбалку хотя бы на месяц после завершения карьеры. Буду ловить рыбу и ни с кем не разговаривать»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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