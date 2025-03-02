Педро про 0:0: «Ничья с ЦСКА — хорошо для «Зенита». По крайней мере, мы избежали поражения»

Педро оценил ничью с ЦСКА (0:0) в Мир РПЛ.

— Мы знали, что встреча с ЦСКА будет сложной. Это хорошо подготовленная команда, так что мы понимали, насколько трудно будет ее победить. Считаю, что мы играли хорошо, но не использовали свои шансы.

— Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?

— Ничья — хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья — это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.

— То есть ничья справедлива?

— Да, справедлива, – сказал вингер «Зенита ».