Педро про 0:0: «Ничья с ЦСКА — хорошо для «Зенита». По крайней мере, мы избежали поражения»
Педро оценил ничью с ЦСКА (0:0) в Мир РПЛ.
— Мы знали, что встреча с ЦСКА будет сложной. Это хорошо подготовленная команда, так что мы понимали, насколько трудно будет ее победить. Считаю, что мы играли хорошо, но не использовали свои шансы.
— Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?
— Ничья — хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья — это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.
— То есть ничья справедлива?
— Да, справедлива, – сказал вингер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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