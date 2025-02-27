Анри об «Арсенале» в ЛЧ: «Мы не выиграли турнир, это история клуба. Это нелегко, «Сити» потребовалось много времени. Нужно, чтобы все были в форме, нужна удача и много всего»
Тьерри Анри высказался о шансах «Арсенала» в Лиге чемпионов.
Экс-игрок «канониров» вспомнил о финале ЛЧ в 2006 году, где клуб уступил «Барселоне» (1:2) в конце встречи, проведя почти весь матч вдесятером.
«Это история клуба. Мы не выиграли турнир, даже я как игрок [для «Арсенала»]. Мы вышли в финал, и мы знаем, что в нем произошло. Этого [победы] никогда не было.
Это нелегко – «Манчестер Сити» потребовалось много времени, чтобы выиграть ЛЧ. Нужно, чтобы все были в форме и играли в тот день, дома и на выезде. Нужен финал, в котором все идет по твоему сценарию. Нужно немного удачи и много всего.
Победить нелегко. Когда смотришь на тех, кто недавно выиграл [«Реал»], то на ум приходят они же, к сожалению для других команд», – сказал Анри.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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