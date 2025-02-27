Кучаев о тратах: «Себе ничего такого не покупаю, но хочу, чтобы семья жила хорошо. У дочери вещей, наверное, больше, чем у меня за всю жизнь накопилось. Никакого лакшери у нас нет»

Константин Кучаев рассказал, как распоряжается деньгами.

– Если бы не семья, сколько денег в месяц вам одному хватило бы?

– Я сам максимально скромно живу. Только хочу, чтобы моя семья жила хорошо. Мне особо много не надо – максимум люблю куда-то сходить поесть. И, в принципе, все. Конкретной суммы не назову, но я ничего такого себе не покупаю. Конечно, хочется зимой съездить и отдохнуть, но это бытовые траты. Мы прилетаем в обычные отели, никакого лакшери у нас нет.

– Самая большая покупка за последнее время?

– У нас сейчас в основном все направлено на дочку. Даже нет времени о себе подумать. У дочери вещей уже, наверное, больше, чем у меня за всю мою жизнь накопилось. Хотим, чтобы у нее все было.

– В Ростове квартиру снимаете?

– Да. В Москве у меня есть квартира, и жить мы, скорее всего, будем там после завершения карьеры. В Ростове у нас небольшая квартира, но возможно появление второго ребенка. И тогда надо будет думать над расширением жилплощади, – сказал полузащитник «Ростова».