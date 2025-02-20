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Алеррандро видел снег только по телевизору: «Безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях»

Алеррандро заявил о желании поиграть в снежную погоду в России.

25-летний бразильский футболист перешел в ЦСКА из «Брагантино».

– А о России что-то слышал?

– Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться. Больше пока не расскажу, но я планирую познакомиться с достопримечательностями, приобщиться к российской культуре, истории. Хочу получше узнать вашу страну.

– Ты когда-нибудь видел снег?

– Вживую – еще нет, только по телевизору.

– Холода не пугают?

– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.

– Теплая одежда у тебя с собой?

– Нет. Салвадор – один из самых теплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Все необходимое купим уже в Москве, – сказал нападающий ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Алеррандро
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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