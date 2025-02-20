Алеррандро видел снег только по телевизору: «Безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях»
Алеррандро заявил о желании поиграть в снежную погоду в России.
25-летний бразильский футболист перешел в ЦСКА из «Брагантино».
– А о России что-то слышал?
– Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться. Больше пока не расскажу, но я планирую познакомиться с достопримечательностями, приобщиться к российской культуре, истории. Хочу получше узнать вашу страну.
– Ты когда-нибудь видел снег?
– Вживую – еще нет, только по телевизору.
– Холода не пугают?
– Чуть-чуть. Но мне безумно интересно узнать, что же такое «настоящая русская зима», и даже поиграть в снежных условиях.
– Теплая одежда у тебя с собой?
– Нет. Салвадор – один из самых теплых регионов Бразилии, там зимняя одежда не нужна, так что привозить мне было нечего. Все необходимое купим уже в Москве, – сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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