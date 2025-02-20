Алеррандро о детстве в Бразилии: «Чтобы не поймать шальную пулю, убегал домой. Из четырех друзей только один работает – двоих уже нет, третий за решеткой»
25-летний форвард перешел из клуба «Ред Булл Брагантино».
– Каким было твое детство?
– Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Мое детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.
– Вы жили в опасном квартале?
– Да, уже в девять часов вечера лучше было сидеть дома и не высовываться на улицу. С наступлением сумерек там становилось особенно опасно.
– Как сложились судьбы твоих друзей?
– Из четырех друзей только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий – за решеткой.
– А у тебя бывали экстремальные ситуации?
– Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери!
Мы видели через окно, как вооруженные люди занимались непотребными вещами, – сказал нападающий ЦСКА Алеррандро.
Алеррандро: «ЦСКА – очень большая команда. Я приехал бороться за титулы. Вагнер Лав – большой пример. Мне хочется так же войти в историю»
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