Алеррандро о детстве в Бразилии: «Чтобы не поймать шальную пулю, убегал домой. Из четырех друзей только один работает – двоих уже нет, третий за решеткой»

Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о тяжелом детстве в Бразилии.

25-летний форвард перешел из клуба «Ред Булл Брагантино».

– Каким было твое детство?

– Я родился в достаточно бедной семье в провинциальном регионе. Мое детство не было хорошим и счастливым, поэтому мне не нравится его вспоминать. Но это закалило меня и превратило в такого человека, каким я являюсь сегодня.

– Вы жили в опасном квартале?

– Да, уже в девять часов вечера лучше было сидеть дома и не высовываться на улицу. С наступлением сумерек там становилось особенно опасно.

– Как сложились судьбы твоих друзей?

– Из четырех друзей только один работает. Двоих уже нет на этой земле, третий – за решеткой.

– А у тебя бывали экстремальные ситуации?

– Иногда я убегал домой, чтобы не поймать шальную пулю или не быть ограбленным. У нашего дома не было даже забора. Обчистить могли прямо у двери!

Мы видели через окно, как вооруженные люди занимались непотребными вещами, – сказал нападающий ЦСКА Алеррандро .

Алеррандро: «ЦСКА – очень большая команда. Я приехал бороться за титулы. Вагнер Лав – большой пример. Мне хочется так же войти в историю»