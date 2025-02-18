Миятович считает, что «Реал» не должен жаловаться на судейство: «Такой большой клуб может время от времени выражать недовольство, комментировать, но не более того»
Предраг Миятович считает, что «Реал» не должен жаловаться на судейство.
Бывшего игрока мадридского клуба спросили, есть ли у «сливочных» право жаловаться на работу арбитров.
«На мой взгляд, нет. Такой большой клуб, как «Реал Мадрид», может время от времени выражать недовольство, комментировать, но не более того...
Я думаю, что нет [«Реал» не должен жаловаться]. Это мое мнение. Кроме того, я уже говорил об этом недавно», – сказал Миятович.
Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»
Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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