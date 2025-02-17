На матче «Айнтрахта» болельщик упал с трибуны – 2 человека получили травмы, их отправили в больницу. Еще двое пострадали незначительно

Болельщики получили травмы после падения зрителя на матче Бундеслиги.

Инцидент произошел на матче «Айнтрахта» и «Хольштайна » (3:1) в 22-м туре Бундеслиги. Игра проходила во Франкфурте .

Двое зрителей получили серьезные травмы после того, как человек упал со средней на нижнюю трибуну во время воскресного матча.

Пострадавшим оказали помощь медики на стадионе, прежде чем доставить их в больницу. Двое других болельщиков получили незначительные травмы.

«Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы пожелать всем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Айнтрахта» в социальных сетях.