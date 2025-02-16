Гасперини об 1 победе «Аталанты» в 6 матчах: «Не хватает игроков атаки, но мы шаг за шагом завершим сезон хорошо»
Джан Пьеро Гасперини высказался о спаде в результатах «Аталанты».
В последних 6 матчах во всех турнирах бергамаски одержали лишь одну победу. В субботу «Аталанта» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0) в Серии А.
«Мы могли победить, хотя нам не хватает игроков атаки. Нам все труднее выигрывать, особенно дома, пусть мы и доминировали на протяжении большей части матча, и вот такой результат.
Качество игры было очень хорошим, и нужно признать, что иногда такое происходит – не получается материализовать такие матчи в победы. У нас все больше проблем, но команда шаг за шагом завершит вторую часть сезона хорошо», – сказал тренер «Аталанты».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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