Гасперини об 1 победе «Аталанты» в 6 матчах: «Не хватает игроков атаки, но мы шаг за шагом завершим сезон хорошо»

Джан Пьеро Гасперини высказался о спаде в результатах «Аталанты».

В последних 6 матчах во всех турнирах бергамаски одержали лишь одну победу. В субботу «Аталанта » сыграла вничью с «Кальяри » (0:0) в Серии А.

«Мы могли победить, хотя нам не хватает игроков атаки. Нам все труднее выигрывать, особенно дома, пусть мы и доминировали на протяжении большей части матча, и вот такой результат.

Качество игры было очень хорошим, и нужно признать, что иногда такое происходит – не получается материализовать такие матчи в победы. У нас все больше проблем, но команда шаг за шагом завершит вторую часть сезона хорошо», – сказал тренер «Аталанты».