«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Команда Гасперини отстает на 4 очка от «Наполи», у которого игра в запасе

«Аталанта» выиграла один из шести матчей.

Команда тренера Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Кальяри » (0:0) в матче 25-го тура Серии А.

Таким образом, бергамаски одержали одну победу в последних шести играх во всех турнирах. На этом отрезке команда победила лишь «Верону» (5:0).

На данный момент «Аталанта » находится на третьей позиции в таблице Серии А, имея в активе 51 балл.

Отставание от лидирующего «Наполи» составляет четыре очка при игре в запасе у неаполитанцев.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кальяри».