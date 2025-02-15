«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Команда Гасперини отстает на 4 очка от «Наполи», у которого игра в запасе
«Аталанта» выиграла один из шести матчей.
Команда тренера Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Кальяри» (0:0) в матче 25-го тура Серии А.
Таким образом, бергамаски одержали одну победу в последних шести играх во всех турнирах. На этом отрезке команда победила лишь «Верону» (5:0).
На данный момент «Аталанта» находится на третьей позиции в таблице Серии А, имея в активе 51 балл.
Отставание от лидирующего «Наполи» составляет четыре очка при игре в запасе у неаполитанцев.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кальяри».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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