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«Ливерпуль» три года не проходит дальше 1/4 финала Кубка Англии. Последний трофей – в 2022-м

«Ливерпуль» не может дойти до полуфинала Кубка Англии уже три года.

В текущем сезоне команда Арне Слота вылетела в 4-м раунде, уступив «Плимуту» из Чемпионшипа.

В 2022 году мерсисайдцы стали обладателем трофея. После этого они дважды вылетели в 4-м раунде и один раз – в четвертьфинале.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoЛиверпуль
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