«Ливерпуль» три года не проходит дальше 1/4 финала Кубка Англии. Последний трофей – в 2022-м
«Ливерпуль» не может дойти до полуфинала Кубка Англии уже три года.
В текущем сезоне команда Арне Слота вылетела в 4-м раунде, уступив «Плимуту» из Чемпионшипа.
В 2022 году мерсисайдцы стали обладателем трофея. После этого они дважды вылетели в 4-м раунде и один раз – в четвертьфинале.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем