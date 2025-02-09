«Ливерпуль» три года не проходит дальше 1/4 финала Кубка Англии. Последний трофей – в 2022-м

«Ливерпуль» не может дойти до полуфинала Кубка Англии уже три года.

В текущем сезоне команда Арне Слота вылетела в 4-м раунде, уступив «Плимуту » из Чемпионшипа.

В 2022 году мерсисайдцы стали обладателем трофея. После этого они дважды вылетели в 4-м раунде и один раз – в четвертьфинале.