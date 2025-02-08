«Барсе» нравится Мусиала, в клубе считают, что он идеально совместим с Педри. Виртц и Баэна больше не нужны (Relevo)

«Барселоне» нравится Джамал Мусиала.

Как пишет Relevo, из-за наличия в составе Педри, Гави, Фермина, Марка Касадо и Френки Де Йонга некоторые трансферные цели каталонцев перестали быть актуальными.

Одним из таких футболистов является Флориан Вирц из «Байера », который на фоне впечатляющих выступлений Педри больше не рассматривается «Барсой» в качестве возможного усиления. То же самое касается и Алекса Баэны из «Вильярреала », которым долгое время интересовалась «блауграна».

Отмечается, что если «Барса» все же решится укрепить центр поля, то ее приоритетом будет Джамал Мусиала из «Баварии». В клубе считают, что 21-летний полузащитник идеально совместим с Педри .

Тем не менее такой трансфер на фоне финансовых проблем «Барселоны» выглядит маловероятным. Мусиала оценивается в 140 миллионов евро, его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2026 года.