«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в 1/8

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции.

По итогам жеребьевки соперником парижан стал клуб из 4-го дивизиона, который в 1/8 финала выбил «Ниццу» (2:1).

В других четвертьфинальных парах Кубка «Брест » примет «Дюнкерк » из Лиги 2, «Реймс » встретится на выезде с «Анжером », а «Канн» (Лига 4) проведет домашний матч с «Генгамом » (Лига 2).

Игры пройдут 26 февраля.