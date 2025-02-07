«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в 1/8
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции.
По итогам жеребьевки соперником парижан стал клуб из 4-го дивизиона, который в 1/8 финала выбил «Ниццу» (2:1).
В других четвертьфинальных парах Кубка «Брест» примет «Дюнкерк» из Лиги 2, «Реймс» встретится на выезде с «Анжером», а «Канн» (Лига 4) проведет домашний матч с «Генгамом» (Лига 2).
Игры пройдут 26 февраля.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Федерации футбола Франции
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