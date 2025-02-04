Энрике о матче с «Ле-Маном» в Кубке Франции: «Такие турниры могут преподнести сюрпризы. Видим, что команды Лиги 1 уже вылетают»
Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Франции, начало в 23:10 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, это совместная трансляция с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевое шоу с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:25.
«Такие турниры могут преподнести сюрпризы, в этом прелесть футбола. Команда из другого дивизиона может выбить вас из турнира. Мы должны действовать как всегда, но видим, что команды из Лиги 1 уже вылетают.
Семь матчей подряд с пропущенными мячами? Думаю, многое зависит от результата. Нужно соблюдать баланс. Вот почему тренеры долго не задерживаются, они всегда плывут против течения. Я доволен статистикой своей команды, даже если есть в чем стать лучше», – заявил Луис Энрике.
«ПСЖ» вышел в 1/8 финала после побед над «Лансом» (2:1 в серии пенальти, два решающих сэйва сделал Матвей Сафонов) и «Эспали» (4:2).
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