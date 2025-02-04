Тренер «Ле-Мана» о матче с «ПСЖ» в Кубке Франции: «Мои игроки пишут историю, не хочу, чтобы у них дрожали ноги. В футболе не бывает нулевого шанса на успех»

Патрик Видейра считает, что «Ле-Ман» способен пройти «ПСЖ».

Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Франции, начало в 23:10 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, это совместная трансляция с телеканалом «Старт» , прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевое шоу с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:25.

«ПСЖ» – обладатель титула, у них 15 Кубков Франции. Это команда, которая показывает лучший футбол на данный момент, в том числе в Лиге чемпионов.

Мы должны не мечтать, а верить в это. Не хочу, чтобы у моих игроков дрожали ноги. Они пишут собственную историю, это останется навсегда. Поэтому я хочу, чтобы люди запомнили команду из сезона-2024/25. В футболе не бывает нулевого шанса на успех», – сказал французский тренер.

По пути к 1/8 финала «Ле-Ман» прошел «Ванн» (2:1), «Сен-Коломбан Локмине» (4:0), «Марман» (7:0) и «Валансьен» (2:1 по пенальти). Лучший результат клуба в Кубке Франции – полуфинал турнира в сезоне-1998/99.