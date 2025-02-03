«Лейпциг» арендовал 19-летнего защитника «Астон Виллы» Недельковича с правом выкупа за 15 млн евро
Коста Неделькович перешел из «Астон Виллы» в «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб объявил о подписании 19-летнего защитника на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации Фабрицио Романо, полноценный трансфер игрока обойдется «Лейпцигу» в 15 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне АПЛ Неделькович провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Фото: https://rbleipzig.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
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