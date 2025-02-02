Гендиректор «Балтики» о матче со сборной КНДР: «Они хорошо смотрелись против Японии и Ирана в прошлом году. Готовятся к продолжению отбора на ЧМ»
Игра пройдет в Турции 4 февраля.
«В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира. Когда мы об этом узнали, поняли, что это хороший спарринг-партнер.
Мы связались с представителями нашего соперника, который также тщательно выбирал себе программу матчей. Вариант проведения игры между «Балтикой» и сборной Северной Кореи устроил обе стороны, и мы подписали соответствующий матч-контракт.
Знаю, что для нашего клуба это будет первая встреча с национальной сборной другой страны. Сборная КНДР в прошлом году хорошо смотрелась в матчах с такими сборными, как Япония, Иран, Сирия, с которой не так давно играла сборная России», — сказал Равиль Измайлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий