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Гендиректор «Балтики» о матче со сборной КНДР: «Они хорошо смотрелись против Японии и Ирана в прошлом году. Готовятся к продолжению отбора на ЧМ»

Гендиректор «Балтики» высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной КНДР.

Игра пройдет в Турции 4 февраля.

«В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира. Когда мы об этом узнали, поняли, что это хороший спарринг-партнер. 

Мы связались с представителями нашего соперника, который также тщательно выбирал себе программу матчей. Вариант проведения игры между «Балтикой» и сборной Северной Кореи устроил обе стороны, и мы подписали соответствующий матч-контракт.

Знаю, что для нашего клуба это будет первая встреча с национальной сборной другой страны. Сборная КНДР в прошлом году хорошо смотрелась в матчах с такими сборными, как Япония, Иран, Сирия, с которой не так давно играла сборная России», — сказал Равиль Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСборная КНДР по футболу
товарищеские матчи (сборные)
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