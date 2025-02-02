Гендиректор «Балтики» о матче со сборной КНДР: «Они хорошо смотрелись против Японии и Ирана в прошлом году. Готовятся к продолжению отбора на ЧМ»

Гендиректор «Балтики» высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной КНДР.

Игра пройдет в Турции 4 февраля.

«В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира. Когда мы об этом узнали, поняли, что это хороший спарринг-партнер.

Мы связались с представителями нашего соперника, который также тщательно выбирал себе программу матчей. Вариант проведения игры между «Балтикой» и сборной Северной Кореи устроил обе стороны, и мы подписали соответствующий матч-контракт.

Знаю, что для нашего клуба это будет первая встреча с национальной сборной другой страны. Сборная КНДР в прошлом году хорошо смотрелась в матчах с такими сборными, как Япония , Иран , Сирия , с которой не так давно играла сборная России», — сказал Равиль Измайлов.