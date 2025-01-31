Ван дер Сар о том, кто из современных вратарей похож на него: «Куртуа, думаю. Очень нравится Лунин, он провел несколько отличных матчей»

Эдвин ван дер Сар отметил игру Андрея Лунина.

Бывшего голкипера «МЮ » спросили, кто из современных вратарей похож на него по стилю.

«Думаю, может быть, Тибо Куртуа , кто-то вроде него.

Мне очень нравится парень из Украины в «Реале », Андрей Лунин . Он провел несколько отличных матчей. Они дают возможности молодым игрокам, поскольку у них такая ситуация», – сказал ван дер Сар в интервью Oddspedia.