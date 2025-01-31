Ван дер Сар о том, кто из современных вратарей похож на него: «Куртуа, думаю. Очень нравится Лунин, он провел несколько отличных матчей»
Эдвин ван дер Сар отметил игру Андрея Лунина.
Бывшего голкипера «МЮ» спросили, кто из современных вратарей похож на него по стилю.
«Думаю, может быть, Тибо Куртуа, кто-то вроде него.
Мне очень нравится парень из Украины в «Реале», Андрей Лунин. Он провел несколько отличных матчей. Они дают возможности молодым игрокам, поскольку у них такая ситуация», – сказал ван дер Сар в интервью Oddspedia.
Опубликовано: Илья Учватов
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