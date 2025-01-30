Мотта про 0:2 с «Бенфикой»: «Ювентусу» нужно срочно кое в чем прибавлять. Мы не заслуживали победить, соперник создавал и использовал моменты лучше нас»

Тиаго Мотта разочарован поражением от «Бенфики» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Мы первые, кто недоволен поражением. Нам нужно срочно кое в чем прибавлять, потому что ближайший матч уже в воскресенье. Нам не хватает хороших действий на последних метрах.

Про остальное особо нечего сказать, заслуженная победа «Бенфики». Мы сегодня не заслуживали победить. «Бенфика » создавала и использовала моменты лучше нас.

В Неаполе мы провели хороший первый тайм, сегодня же в первой половине возникли сложности. Во второй было получше, но недостаточно хорошо. Соперник заслуженно победил.

Не хочу ни на кого показывать пальцем. Разумеется, ответственность несу я, парни стараются изо всех сил», – сказал главный тренер «Ювентуса ».