Мотта про 0:2 с «Бенфикой»: «Ювентусу» нужно срочно кое в чем прибавлять. Мы не заслуживали победить, соперник создавал и использовал моменты лучше нас»
Тиаго Мотта разочарован поражением от «Бенфики» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Мы первые, кто недоволен поражением. Нам нужно срочно кое в чем прибавлять, потому что ближайший матч уже в воскресенье. Нам не хватает хороших действий на последних метрах.
Про остальное особо нечего сказать, заслуженная победа «Бенфики». Мы сегодня не заслуживали победить. «Бенфика» создавала и использовала моменты лучше нас.
В Неаполе мы провели хороший первый тайм, сегодня же в первой половине возникли сложности. Во второй было получше, но недостаточно хорошо. Соперник заслуженно победил.
Не хочу ни на кого показывать пальцем. Разумеется, ответственность несу я, парни стараются изо всех сил», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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