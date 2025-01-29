«Аль-Шабаб» купил вратаря киевского «Динамо» Бущана. Сумма сделки – до 3 млн евро с учетом бонусов

Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб» из киевского «Динамо».

Саудовский клуб объявил о переходе голкипера в своих соцсетях.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера составит до 3 млн евро с учетом бонусов. Сам Бущан подпишет контракт на 2,5 года.

Статистику 30-летнего украинского вратаря можно изучить здесь.