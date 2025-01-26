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  • Рабинер о Хусанове: «Английский понимает, на французском говорит. Голевая ошибка не из-за волнения, а из-за отсутствия тонуса. В «Ман Сити» все поддержали, персонально Грилиш подошел»
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Рабинер о Хусанове: «Английский понимает, на французском говорит. Голевая ошибка не из-за волнения, а из-за отсутствия тонуса. В «Ман Сити» все поддержали, персонально Грилиш подошел»

Игорь Рабинер рассказал о состоянии Абдукодира Хусанова.

Защитник совершил результативную ошибку в дебютной игре за «Манчестер Сити» – против «Челси» (3:1).

«Разговаривал с близким к Хусанову человеком. Парень в порядке, в команде все поддержали (персонально подошел, в частности, Грилиш). А голевая ошибка – результат не волнения (оказывается, даже перед первым матчем за «Ланс» он волновался сильнее), а отсутствия игрового тонуса.

Он же последний матч за «Ланс» провел против «ПСЖ» 22 декабря, то есть больше месяца назад. После этого началась активная фаза переговоров с «Сити», и клуб, чтобы он не получил травму, не только от матчей, но и от тренировок в общей группе оградил – такие деньги стояли на кону.

А в «Сити» успел провести пару тренировок – и сразу в основу на матч с «Челси». Тем удивительнее, что Пеп, зная все это, поставил его в стартовый состав. Но, значит, по тренировкам произвел впечатление. Английский Хусанов понимает, но не говорит. Говорит на французском.

Первое игровое действие в матче получилось нормальным, отдал неплохой пас вперед – и, возможно, после этого потерял концентрацию, что на фоне отсутствия игровой и тренировочной практики привело к такой ошибке. Но дальше постепенно пришел в себя, команда выиграла – так что он в совершенно нормальном психологическом состоянии.

Удачи Абдукодиру!» – написал журналист.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Игоря Рабинера
logoАбдукодир Хусанов
logoЛанс
logoлига 1 Франция
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoИгорь Рабинер
logoПеп Гвардиола
logoДжек Грилиш
logoпремьер-лига Англия
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