«МЮ» отправил скаута на игру «Бенфики». Манкунианцы следят за Каррерасом – проданного летом за 6 млн евро защитника можно вернуть почти за 20 млн
«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться Альваро Фернандесом Каррерасом.
Record сообщает, что на ближайшем матче «Бенфики», против «Каза Пия», будет присутствовать скаут манкунианцев. Клуб АПЛ внимательно следит за защитником, проданным лиссабонцам за 6 млн евро минувшим летом.
Утверждается, что у «МЮ» есть право выкупить Каррераса почти за 20 млн евро. Цена для других клубов – 50 млн.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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