«Аморим – волшебник. Он превращает в золото все, к чему прикасается». Спортдиректор «Каза Пия» о тренере, работавшем в клубе в 2019-м
Первый работодатель Рубена Аморима высоко оценил навыки тренера.
«Он волшебник. Он превращает в золото все, к чему прикасается.
Я сказал ему: через десять лет, независимо от того, будешь ли ты в «Манчестер Юнайтед» или чемпионате Лиссабона, ты сможешь говорить людям, что именно я был тем безумцем, который дал тебе шанс», – сказал спортивный директор «Каза Пия» Карлос Пирес.
Аморим работал в команде, выступавшей в третьем дивизионе, в сезоне-2018/19. В конце 2019-го он ушел в «Брагу Б».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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