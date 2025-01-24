«Аморим – волшебник. Он превращает в золото все, к чему прикасается». Спортдиректор «Каза Пия» о тренере, работавшем в клубе в 2019-м

Первый работодатель Рубена Аморима высоко оценил навыки тренера.

«Он волшебник. Он превращает в золото все, к чему прикасается.

Я сказал ему: через десять лет, независимо от того, будешь ли ты в «Манчестер Юнайтед » или чемпионате Лиссабона, ты сможешь говорить людям, что именно я был тем безумцем, который дал тебе шанс», – сказал спортивный директор «Каза Пия » Карлос Пирес.

Аморим работал в команде, выступавшей в третьем дивизионе, в сезоне-2018/19. В конце 2019-го он ушел в «Брагу Б».