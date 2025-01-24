«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
Нападающий «ПСЖ» вчера перешел в туринский клуб на правах аренды. Завтра «Ювентус» сыграет в гостях с «Наполи» в 22-м туре Серии А.
Неаполитанский клуб пытался отсрочить официальное объявление о трансфере француза. В Турине у кого-то даже возникли подозрения, что за задержками, с которыми «ПСЖ» решал бюрократические вопросы, стояла конкретная просьба «Наполи» к спортивному советнику парижан Луишу Кампушу. Отмечается, что у неаполитанцев с ним сложились прекрасные отношения.
Как пишет Repubblica, «Наполи» хотел бы, чтобы трансфер был осуществлен после их матча в Серии А. Однако «Ювентус», в свою очередь, оказывал сильное давление на парижан, используя прекрасные отношения между руководством двух клубов, а также тренером Тиаго Моттой и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.
Отмечается, что в начале переговоров Аль-Хелайфи позвонил генеральному директору «Ювентуса» Маурицио Сканавино, желая скрепить возобновленные отношения после восстановления «бьянконери» в Ассоциации европейских клубов.
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