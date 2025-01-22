«Майнц» купил Мэлоуни у «Хайденхайма». Контракт с 25-летним хавбеком подписан на 3,5 года

«Майнц» приобрел Леннарда Мэлоуни.

25-летний полузащитник перешел из «Хайденхайма » и подписал с новым клубом контракт на 3,5 года. Стоимость трансфера не раскрывается.

Мэлоуни в текущем сезоне Бундеслиги провел 11 матчей и не отметился результативными действиями, получив одну желтую карточку.

Фото: mainz05.de