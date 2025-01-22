«Майнц» купил Мэлоуни у «Хайденхайма». Контракт с 25-летним хавбеком подписан на 3,5 года
«Майнц» приобрел Леннарда Мэлоуни.
25-летний полузащитник перешел из «Хайденхайма» и подписал с новым клубом контракт на 3,5 года. Стоимость трансфера не раскрывается.
Мэлоуни в текущем сезоне Бундеслиги провел 11 матчей и не отметился результативными действиями, получив одну желтую карточку.
Фото: mainz05.de
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Майнца»
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