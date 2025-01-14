«Байер» – «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Байер» принимает «Майнц» в 17-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Футбол 3».

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