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«Байер» – «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Байер» принимает «Майнц» в 17-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени. 

Игру в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Футбол 3».

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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logoбундеслига Германия
онлайны
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