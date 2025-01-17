«Барса» сообщила, что стала первым клубом в мире с 20+ млн подписчиков на ютубе
«Барселона» сообщила об уникальном достижении.
Каталонский клуб сообщил, что стал первым клубом в мире с 20+ млн подписчиков на YouTube.
У «Реала», к примеру, 16,3 млн подписчиков на этой платформе. У «Атлетико» – 3,91 млн.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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